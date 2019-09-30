طريقة عمل خبز التميس الباكستاني

تسعى الكثير من النساء إلى صناعة “خبز التميس” الباكستاني، ذو الشكل الذي يشبه البسكويت، في المنزل بدلا من شرائه جاهزا من الخارج، للحفاظ على صحة أسرتك.







ونقدم لكم في هذا التقرير طريقة عمل خبر التميس الباكستاني بسهولة شديدة في المنزل.

المقادير:







جهزي كوبين من الدقيق الأبيض، وملعقتين من حليب البودرة، وملعقتين من السمن البلدي، ونصف ملعقة من الملح، ونصف ملعقة من الخميرة.

طريقة التحضير:

اخلطي الدقيق مع الحليب البودرة مع السمن البلدي والخميرة والملح، وأضيفي الماء ثم ابدأي بالعجن، حتى يتجانس الخليط، وتصبح العجينة متوسطة الليونة.

اتركي العجينة حتى تهدأ، ثم قسميها إلى 3 أجزاء، وغطيها بكيس نايلون أو قطعة قماش لمدة تتراوح ما بين 30 أو 40 دقيقة.







بعدما تتخمر العجينة، ابدأي في تقطيعها وفردها على الصواني، ثم استخدمي الشوكة في تخريم العجينة بعد فردها، لتأخذ شكل الخبز التميس.

احرصي على أن تكون الفرن ساخنة قبل وضع الصواني داخله، واتركيها لمدة 10 دقائق، واحرصي على ألا تحترق منك بنقلها إما بالعين السفلى أو العليا للفرن، وستشاهدين خبز تميس هش ولذيذ جدا.