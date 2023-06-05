طريقة معرفة مكان التصويت للناخب في الكويت 2023

نشرت وزارة الداخلية ثلاث طرق بسيطة للاستعلام عن مكان التصويت للناخب الكويتي في انتخابات مجلس الأمة 2023، حيث يتم الاستعلام عن القيد الانتخابي في الكويت ومكان لجنة ومدرسة التصويت أون لاين، بكل سهولة، كما تم توفير رقم هاتف للاستعلام عن تلك الخدمة الهامة التي تُقدمها وزارة الداخلية، هذا وتُقام الانتخابات الثلاثاء 6 يونيو 2023.

معرفة مكان التصويت تطبيق سهل انتخابات 2023

يوفر تطبيق سهل الكويتي للخدمات الحكومية الموحدة خدمة الاستعلام ومعرفة مكان التصويت واللجنة والمدرسة ورقم القيد الانتخابي للناخب الكويتي، عند الدخول للتطبيق تختار قائمة خدمات، ثم تختار انتخابات مجلس الأمة 2023، بعدها تستعلم باستخدام الرقم المدني، بعدها تظهر لك كل معلوماتك الانتخابية.

رابط وزارة الداخلية لمعرفة مكان التصويت:

ثاني طرق الاستعلام عن القيد الانتخابي هو موقع وزارة الداخلية الكويتية، عند الدخول للموقع تخنتار الخدمات الإلكترونية، ثم تختار الإدارة العامة للشؤون القانونية، ثم تظهر لك صفحة الاستعلام بالرقم المدني، الرابط هو:

moi.gov.kw

ثالث طرق الاستعلام:

هي الاتصال على الهاتف الموحد وهو (1889888).

وتعرف من خلال تلك المكالمة كل بياناتك الانتخابية.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.