طريقة معرفة مكان التصويت للناخب في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
معرفة مكان التصويت الكويت معرفة مكان التصويت الكويت

نشرت وزارة الداخلية ثلاث طرق بسيطة للاستعلام عن مكان التصويت للناخب الكويتي في انتخابات مجلس الأمة 2023، حيث يتم الاستعلام عن القيد الانتخابي في الكويت ومكان لجنة ومدرسة التصويت أون لاين، بكل سهولة، كما تم توفير رقم هاتف للاستعلام عن تلك الخدمة الهامة التي تُقدمها وزارة الداخلية، هذا وتُقام الانتخابات الثلاثاء 6 يونيو 2023.

معرفة مكان التصويت تطبيق سهل انتخابات 2023

يوفر تطبيق سهل الكويتي للخدمات الحكومية الموحدة خدمة الاستعلام ومعرفة مكان التصويت واللجنة والمدرسة ورقم القيد الانتخابي للناخب الكويتي، عند الدخول للتطبيق تختار قائمة خدمات، ثم تختار انتخابات مجلس الأمة 2023، بعدها تستعلم باستخدام الرقم المدني، بعدها تظهر لك كل معلوماتك الانتخابية.

استعلام عن مكان تصويت ناخب الكويت
استعلام عن مكان تصويت ناخب الكويت

رابط وزارة الداخلية لمعرفة مكان التصويت:
ثاني طرق الاستعلام عن القيد الانتخابي هو موقع وزارة الداخلية الكويتية، عند الدخول للموقع تخنتار الخدمات الإلكترونية، ثم تختار الإدارة العامة للشؤون القانونية، ثم تظهر لك صفحة الاستعلام بالرقم المدني، الرابط هو:
moi.gov.kw
ثالث طرق الاستعلام:
هي الاتصال على الهاتف الموحد وهو (1889888).
وتعرف من خلال تلك المكالمة كل بياناتك الانتخابية.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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