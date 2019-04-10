طريقة نقل الكفالة إلكترونيًا للأفراد على موقع وزارة العمل بالمملكة السعودية بدلاً من الذهاب إلى المكاتب

لا يتوقف البحث عن طريقة نقل الكفالة إلكترونيًا للأفراد على موقع وزارة العمل السعودية بدلاً من الذهاب إلى المكاتب المنتشرة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، كما أن هناك الكثير من الوافدين لايعلموا شروط الحصول على الكفالة، وجعلت وزارة العمل طريقة نقل الكفالة إلكترونيًا للأفراد عبر موقعها من أجل التيسير عليهم والتواصل مع الطرق المستحدثة ضمن خطة النهوض بالمملكة 2030 حيث كان يبذل الكثير من الوقت والجهد في الطرق التقليدية ولكن الأمر تغير حاليًا وأصبح بإمكان أي وافد نقل الكفالة على الإنترنت وهو في منزله، ونعمل على مساعدتكم على قدر الإمكان في هذا المقال بعرض شروط الحصول على الكفالة بجانب رابط موقع وزارة العمل السعودية لتنفيذ طلباتكم بأسهل الطرق.

شروط الحصول على الكفالة

لابد أن تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السمودي بشرط سير الإشتراك للطرفان طالب الخدمة والمركز الرئيسي.

لابد أن يكون ترخيص ترخيص نشاط المنشأة ساري الصلاحية، وفي حالة عدم وجود ترخيص فيجب أن يكين السجل التجاري ساريا.

عدم وجود رخصة منتهية للمنشأة سواء عملها أو إقامتها.

وجود رصيد يسمح بنقل المحالة الوافدة إليها بشرط عدم نزولها عن النطاق الأخضر.

لايكون العامل من جنسيات ممنوع نقل خدماتها.

يضم احتساب الرصيد نسبة التوطين والتأشيرات الصادرة وغير المستخدمة وطلبات تداول الخدمة محل الدراسة.

إلتزم الكفيل بتجديد رخصة العمل والإقامة للموظف الوافد فبل انتهاء مدة صلاحيتها حتى لايقع عليه عقوبة أوتطبق عليه أي غرامة.

يتمكن الوافد من نقل كفالته عن خلال إثبات هروب العامل من مؤسسته أثناء تأدية وظيفته.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيًا للأفراد

يتمكن أي مواطن وافد أو مقيم في المملكة العربية السعودية ولا يحمل الجنسية من نقل الكفالة إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكاتب العمل المتواجدة في الأراضى الحجازية على موقع وزارة العمل السعودي الرسمى من هنــــــــــا

والجدير بالذكر أن طريقة نقل الكفالة إلكترونيًا للأفراد على موقع وزارة العمل السعودية لابد أن تكون وفق الشروط السابق ذكرها.

طريقة حصول موافقة الكفيل على نقل الكفالة إلكترونيا

في البداية يدخل الكفيل موقع وزارة العمل يختار الكفيل اسم المنشأة الخاص به “الذي يريد نقل الكفالة إليها”. يقوم الكفيل بالضغط على خيار (خدمة نقل خدمة نقل وافد ) . بمجرد الضغط عليها، يظهر لك صفحة بها طلب نقل الكفالة، يحتوي على بيانات العامل. يضغط الكفيل السابق على زر “موافقة”. تظهر بعد ذلك رسالة تطلب التأكيد على موافقة نقل الكفالة. تقوم بالضغط لعى على زر (OK) لاكتمال العملية.

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