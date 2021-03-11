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طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي أون لاين

بواسطة محمود عطا الله
طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي أون لاين طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي أون لاين

يقدم نظام أسهل التابع للهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية أون لاين لتسهيل خدمات سوق العمل، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تقديم طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي للعمالة الوافدة في دولة الكويت، وهي خدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع نظام أسهل الإلكتروني، هذا ويذكر أن نظام أسهل قد تم تجديده وتجديد خدماته بصورة شاملة وعصرية مع بداية العام الجاري 2021.

1 طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي أون لاين
2 خطوات تقديم طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي الكويت
3 رابط طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي

طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي أون لاين

جاء تدشين خدمات نظام أسهل ضمن خطة الهيئة العامة للقوى لتعزيز توجه دولة الكويت نحو التحول الرقمي الحكومي، لمسايرة التقدم التقني في أهم دول العالم، ولتقديم خدمة حكومية أفضل في وقت زمني قياسي، هذا وتتم خطوات تقديم طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي في الكويت بالكامل إلكترونيًا، حيث يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتلك المعاملة إلكترونيًا عبر “أسهل”.

خطوات تقديم طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي الكويت

  • أولى الخطوات بالطبع هي التوجة إلى الموقع الإلكتروني للخدمة.
  • رابط طلب إصدار إذن عمل تحويل القطاع الأهلي هو: manpower.gov.kw
  • تختار من القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”
  • تختار خدمة أسهل.
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  • تختار خدمات العمالة الوافدة.
  • تختار بعد ذلك “طلب إصدار عقد عمل تحويل داخل القطاع الأهلي”.
  • ثم تختار تقديم الطلب.
  • يظهر لك الرقم المدني للترخيص.
  • تختار نوع تقدير الاحتياج.
  • تقوم بإدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

رابط طلب إصدار إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي

إلى جانب تلك الخدمة وباقي خدمات نظام أسهل، يقدم موقع هيئة القوى العاملة الكويتية الرسمي على شبكة الإنترنت خدمة جديدة، وهي خدمة الاستفسارات للمواطنين والوافدين، وهي خدمة هامة ومتميزة، رابط طلب إذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي الكويت هو:
manpower.gov.kw
الخدمات الرقمية الحكومية في دولة الكويت، حققت طفرة كبيرة في جودة الخدمة للأفضل، وتقليل وقت إنجاز المعاملة، مما وافر الوقت والجهد على المراجع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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