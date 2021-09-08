طلب إصدار إذن عمل – تحويل من القطاع الحكومي مادة 17 إلى القطاع الأهلي.. تعرف على الخطوات وطريقة التقديم أونلاين

نشرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خطوات تقديم طلب إصدار إذن عمل – تحويل من القطاع الحكومي مادة 17 إلى القطاع الخاص أو الأهلي في الكويت وذلك أونلاين عبر الموقع الرسمي، كما نشرت شرط إصدار إذن العمل لذلك التحويل في الإقامة للوافدين في الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط وطريقة التقديم للحصول على إذن العمل هذا في الكويت، يذكر أن هيئة القوى العاملة تعمل على تحويل خدماتها لتكون إلكترونية، تعزيزًا لبرنامج التحول للحكومة الرقمية.

طلب إصدار إذن عمل – تحويل من القطاع الحكومي مادة 17