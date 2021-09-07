طلب طباعة تأشيرة عمل في الكويت أون لاين

تُقدم الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت الكثير من الخدمات الإلكترونية للعمالة الوافدة online عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تقديم طلب طباعة تأشيرة عمل للوافدين في الكويت، حيث يتم استخدام تأشيرة العمل بعد ذلك لإنجاز الكثير من المعاملات وهي تعتبر من المستندات الهامة.
خطوات تقديم طلب طباعة تأشيرة عمل الكويت
- أول خطوة هي الذهاب إلى موقع القوى العاملة الكويتية.
- رابط تقديم طلب تأشيرة عمل في الكويت هو manpower.gov.kw
- تختار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.
- ثم تختار “نظام النماذج الإلكترونية للشركات”.
- وتختار “بوابة النماذج الإلكترونية”.
- تختار “طلبات العمالة الوافدة”، ثم “طلب طباعة تأشيرة عمل”
- ملحوظة: يجب التأكد من صدور التأشيرة عبر خدمة أسهل أو من الموظف المختص بالإدارة قبل تقديم طلب الطباعة.
- تقوم بتعبئة البيانات بشكل صحيح، تقوم بطباعة النموذج المرفق وتوقيعه.
- تذهب وتختار رفع إقرار صحة البيانات من من القائمة المنسدلة وإدخال رقم الطلب المرفق بالنموذج المكون من 13 رقمًا،
- بعد ذلك تقديم المعاملة.