طلب موعد لفحص العمالة الوافدة .. البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت

تُتيح البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت رابط طلب موعد لفحص العمالة الوافدة، والتي يمكن من خلالها موعد لتوجه العمالة الوافدة للخضوع للفحص الطبي من خلال وزارة الصحة الكويتية، ويمكنك الحصول على الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات الحصول على خدمة طلب موعد لفحص العمالة الوافدة

يمكنك عزيزي القارئ اتباع التسلسل التالي:

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت من هنا.

من تصنيف الصحة بدليل الخدمات يتم الضغط على العنصر الثاني طلب موعد لفحص العمالة الوافدة، من هنا.

من داخل صفحة الحصول على موعد لفحص العمالة الوافدة، يتم الضغط على أيقونة أبدا الخدمة الإلكترونية، والتي سوف تفتح معك الرابط التالي، هنا.

ومن خلال الدخول على الرابط الأخير يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة باستمارة التسجيل، والانتظار للحصول على الموعد من خلال وزارة الصحة الكويتية، والتي تتيح من خلاله تقديم خدمة الفحص الطبي للعمالة الوافدة.