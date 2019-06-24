طهران تُعلن فشل هجمات إلكترونية أمريكية على أهداف إيرانية

قالت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية منذ دقائق إن وزير الاتصالات الإيراني أعلن أن بلاده نجحت في صد هجمات إلكترونية أمريكية على أهداف داخل إيران وذلك في إطار التوتر المشتعل بين البلدين منذ إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية قرب مضيق هرمز.

وقال الوزير الإيراني: “الهجمات الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية لم تكن ناجحة”.

من المستهدف بالهجمات الأمريكية؟

كانت تقارير إعلامية قالت أمس الأحد إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية استهدفت مجموعة مخابرات مرتبطة بشكل وثيق بالحرس الثوريّ الإيرانيّ والتي كان لها علاقة باستهداف سفن تجاريّة في منطقة الخليج كما أشارت معلومات سابقة.

وقالت تقارير أمريكية إن الهجوم كان هدفه إحداث شلل في مراكز القيادة العسكريّة الإيرانيّة دون إلحاق أي خسائر في الأراوح، هذا بالإضافة إلى استهداف أنظمة مراقبة الصواريح الإيرانيّة.

التخطيط استمر لأسابيع

وذكرت الصحف الأمريكية أن الهجمة الإلكترونية استغرق التخطيط لها عدة أسابيع وكانت تهدف للرد على استهداف إيران لناقلات النفط في الخليج العربي وفي مضيق هُرمُز، بالإضافة إلى إسقاط طائرة التجسس الأمريكية.

كان ترامب قد فجّر مفاجأة أمس بقوله إن قرار ضرب إيران عسكرياً لم يُلغى لكنه تم تأجيله فقط.

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