“ظهرت رسميا” نتائج الثانوية العامة 2019 بالأردن – رابط موقع ايديويف للاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن

ظهرت رسمياً منذ نتيجة التوجيهي 2019 في الأردن وذلك عبر مواقع محددة سوف نقوم بعرضها لكم في السطور القادمة، ويبحث الآن العديد من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور نتائج التوجيهي 2019، حيث أنه قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية منذ ساعة بلإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2019، وعبر موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نقدم تغطية كاملة عن الأوائل نتائج التوجيهي 2019 .

حيث أنه تم الإعلان عن الأوائل أمس من قبل وزارة التربية والتعليم، كما تم الإعلان عن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 الأردن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .

نتائج التوجيهي

سوف يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، وأكدت موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الثانوية العامة يتم الإعلان عنها في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الأردن، وفي حالة من الضطراب والقلق يستعد الطلاب الآن لاستقبال نتائجهم بعد تأخيرها ، وقد كان هذا التأخر بسبب التدقيق في تصحيح الاوراق الامتحانية التحريرية الخاصة بالطلاب.

موهد ظهور نتائج التوجيهي 2019

تم تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 الأردن من قبل وزارة التربية واالتعليم، ليكون اليوم الخميس25/7/20119 ، ويتم الإعلان عن نتائج التوجيهي الدورة الصيفية في الصباح الباكر ويتم الاستعلام عن النتيجة الآن.

8:00 ص بتوقيت غرينيتش ولندن.

10:00 ص بتوقيت مصر والسودان.

9:00 ص بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

12:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

11:00 ص بتوقيت الاردن وفلسطين والسعودية.

موقع ايديويف نتائج التوجيهي 2019

من المقرر أن يتم إعلان نتائج التوجيهي 2019 بالاردن “الدورة الصيفية” الآن عبر موقع ايديويف بالاسم ورقم الجلوس، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأي تطورات أو تغيرات لإعلان النتيجة .