عاجل أخبار السودان | تنحي “عوض بن عوف”رئيس المجلس العسكري السوداني واحتفالات عارمة بشوارع السودان

وتجدر الإشارة أن بيان بن عوف قد أعلن فيه عن تنحي كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان من منصبه نائبا لرئيس المجلس، وقد أكد بن عوف عن حرص القوات المسلحة السودانية على تماسك الجيش والمنظومة الأمنية في البلاد”، وجاء قرار بن عوف بالتنحي والتنازل تحت ضغوط هائلة تمثلت في احتشاد مئات الآلاف من المتظاهرين السودانيين، وحصارهم لمقر القوات المسلحة السودانية بالعاصمة الخرطوم، ولكن هل تستمر قرارات بن عوف السابقة عن بفرض حالة الطوارئ، وحظر التجول من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، هذا ما سيتضح خلال الساعات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحتجون بالسودان رفضوا قرارات المجلس العسكري الانتقالي جملة وتفصيلا، وعبروا عن غضبهم تجاه المجلس العسكري، فما كان من بن عوف غير إثار السلامة وإعلان قرار التنحي.

وأقب قرار التنحي احتفالات عارمة بتنحي بن عوف، وصرح تجمع المهنيين السودانيين بأن تنحي بن عوف وإقالة كمال عبد المعروف انتصارا لإرادة الشعب، فهل ستهدأ الأمور بالسودان بعد قرار بن عوف، هذا وقد أدي الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي في السودان.