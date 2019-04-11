عاجل : أول قرار للمملكة العربية السعودية بعد الانقلاب على عمر البشير

العالم يتابع ما يحدث في السودان من لحظات تاريخية غير مسبوقة في السودان حيث أنه تم عزل عمر البشير بعد ثلاثون عاما من الحكم وذلك بعد أن أصدر الجيش السوداني بيانا بعزل البشير ووضعة تحت الاقامة الجبرية وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين .

أول قرار للسعودية بعد اعلان الجيش السوداني بيان عزل البشير

قررت السعودية اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 تعليق جميع الرحلات بشكل مؤقت مع السودان وذلك نظرا لأغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان في السودان بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها السودان وسيطرة القوات المسلحة السودانية على ادارة البلاد بعد عزل البشير والأمر أصبح بيع مؤيدين للقرارات ومعارضين والوضع في السودان في حالة من عدم السيطرة .

وهذا ما نشرته صحيفة سبق الالكترونية على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير

ويتابع العالم بالكامل الأحداث التي تجري في السودان وذلك بعد فترة من الثورات على البشير من قبل الشعب السوداني حتى انحاز الجيش الى الشعب ليقوم بوضع البشير تحت الاقامة الجبرية وعزلة عن الحكم .

بيان القوات المسلحة السودانية: إقالة البشير وحل مؤسسة الرئاسة وفترة انتقالية لمدة عامين

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