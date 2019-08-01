عاجل| إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة وسماع تبادل كثيف لإطلاق النيران

قطاع غزة هو البؤرة المشتعلة وبشدة في المنطقة رغم الهدوء الكاذب الذي تتصنعه دائما اتفاقيات واهية بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، فالأمر ليس كما يبدو فبين تهديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحو القطاع من على الخارطة من وقت لأخر، لتهديدات من حماس بإغراق الجانب الإسرائيلي بصواريخ المقاومة يكن بيت القصيد لمعادلة إقليمية أشبه بتصفية الحسابات منها لحركة مقاومة حقيقة لاحتلال قائم.

واليوم يبدو أنه بداية الاشتعال المنتظر ومنذ فترة بالقطاع المُتاخم للحدود المصرية من جانب والحدود الإسرائيلية من جانب أخر، فلقد أكدت وسائل إعلام تابعة للجانب الإسرائيلي أن ثلاثة جنود قد أصيبوا وسط سماع لدوي إطلاق لنيران بشكل مكثف بعد إصابة الجنود الثلاثة، فما هي التفاصيل حتى الساعة.

قطاع غزة وبداية اشتعال مُنتظر

حيث أكدت الآن وسائل إعلام دولية وعربية نقلاً عن وسائل إعلامية شبه رسمية إسرائيلية أن ثلاثة جنود تابعين للجيش الإسرائيلي قد أصيبوا جراء استهداف من قبل قناصة فلسطينيين بقطاع غزة، وذلك منذ قليل، وأكدت الوسائل الإعلامية ذاتها أن عملية الاستهداف تبعها تبادل مُكثف لإطلاق النيران سُمع بعده دوي انفجار شديد.

وعن وكالات أنباء عربية، أكدت أن الأزمة بدأت بعد استهداف قام بيه الجيش الإسرائيلي بواسطة قصف مدفعي مُكثف لنقطة رصد عسكرية تابعة لحركة حماس بجنوب منطقة خان يونس على الحدود مع غزة، تبع ذلك إطلاق كثيف بشكل واضح للقنابل الضوئية من قبل الجيش الإسرائيلي بالمنطقة.

وتسود تخوفات شديدة من أن تكون عمليات اليوم واستهداف الجنود الإسرائيليين من حماس ذريعة للجانب الإسرائيلي لتنفيذ عمليات قصف جوية مكثفة تطال المدنيين بالقطاع مما قد يُسفر عن سقوط ضحايا بالقطاع المُتخم والمُثقل بالمشاكل جراء الحصار الإسرائيلي والنزاع بين حركتي فتح وحماس على سيادته.