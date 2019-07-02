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عاجل | إنفجار عنيف يهز العاصمة التونسية في منطقة المنهيلة

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
عاجل | إنفجار عنيف يهز العاصمة التونسية في منطقة المنهيلة
انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة أبو سيفين بمدينة نصر... تعرف على التفاصيل

ضمن المتابعة المستمرة من خلال موقع كلمة دوت أورج في اخبار دولة تونس ، فقد وقع إنفجار عنيف هز العاصمة التونسية في منطقة المنهيلة ، وقد هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المكان من اجل إتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة  ، هذا وتفيد بعض المصادر الأولية بأن هناك شخص قام بتفجير نفسه  ، هذا وقد أفادت المصادر ذاتها أن قوات الشرطة التونسية قامت بمحاصرة ذلك الشخص ، وقد قام بتفجير نفسه بعد محاصرة الشرطة له.

هذا وقد أفادت إذاعة موزاييك إف أم الخاصة بإن مطلوباً خطيراً لاجهزة الأمن يدعى أيمن السميري ، قد أقدم على تفجير نفسه عند مفترق النقرة بين حي التضامن وحي التحرير ، وذلك بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية ، وقد اكدت الداخلية التونسية أنها قد تمكنت من تصفية السميري بعد محاصرته بحي الإنطلاقة .

يذكر ان وزارة الداخلية التونسة قد دعت يوم الإثنين في بيان نشرته على موقعها الرسمي ، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن ” عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري”، وذلك في إطار التعاون الأمني بين المواطنين والوحدات الأمنية  ، وقد أفادت القوات التونسية أن المطلوب هي تونسي الجنسية ويقطن في حي ابن خلدون بتونس العاصمة .

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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