عاجل | إنفجار عنيف يهز العاصمة التونسية في منطقة المنهيلة

ضمن المتابعة المستمرة من خلال موقع كلمة دوت أورج في اخبار دولة تونس ، فقد وقع إنفجار عنيف هز العاصمة التونسية في منطقة المنهيلة ، وقد هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المكان من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، هذا وتفيد بعض المصادر الأولية بأن هناك شخص قام بتفجير نفسه ، هذا وقد أفادت المصادر ذاتها أن قوات الشرطة التونسية قامت بمحاصرة ذلك الشخص ، وقد قام بتفجير نفسه بعد محاصرة الشرطة له.

هذا وقد أفادت إذاعة موزاييك إف أم الخاصة بإن مطلوباً خطيراً لاجهزة الأمن يدعى أيمن السميري ، قد أقدم على تفجير نفسه عند مفترق النقرة بين حي التضامن وحي التحرير ، وذلك بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية ، وقد اكدت الداخلية التونسية أنها قد تمكنت من تصفية السميري بعد محاصرته بحي الإنطلاقة .

يذكر ان وزارة الداخلية التونسة قد دعت يوم الإثنين في بيان نشرته على موقعها الرسمي ، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن ” عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري”، وذلك في إطار التعاون الأمني بين المواطنين والوحدات الأمنية ، وقد أفادت القوات التونسية أن المطلوب هي تونسي الجنسية ويقطن في حي ابن خلدون بتونس العاصمة .