عاجل | اجتماع بالبيت الأبيض الآن بمشاركة البنتاجون لدراسة الرد على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مُسيرة وترامب طهران وقعت بالخطأ الجسيم

الأحداث تتجه نحو تصعيد خطير بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، فلم يعد هناك مجالاً لكي ندفن رؤوسنا بالرمال لنتوهم أن تسوية قريبة أو تهدئة متوقعة بين الولايات المتحدة وإيران قد تكون حديث الغد، فبعد هجمات نوعية ضد المصالح الأمريكية بالعراق شملت سفارات ومعسكرات وشركات نفط، سبقها هجمات على سفن تجارية بالخليج العربي، لم يعد هناك مجال للتشكيك أن المنطقة قد تكون مُقبلة على حرب .

ومنذ ساعات وتحديداً مع أول ضوء من صباح اليوم الخميس، تم الإعلان من قبل إيران أنها أسقطت طائرة مُسيرة أمريكية بالمناطق الجنوبية من البلاد، وفي البداية صدر نفي من قبل القيادة المركزية للجيش الأمريكي بالخليج، إلا أن بعد ساعات صدر تأكيد باستهداف الطائرة وإسقاطها فعليا ولكن ليس بالأجواء الإيرانية بل بمنطقة مضيق هرمز .. وفيما يلي إليكم أحدث تطورات تلك الحادثة .

الولايات المتحدة تدرس الرد على طهران

حيث أكدت وكالات أنباء أمريكية منذ قليل، أن البيت الأبيض يشهد الآن اجتماع موسع يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُجتمعاً بقيادات عليا من البنتاجون يتقدمهم وزير الدفاع بالوكالة ويرافقه وزير الدفاع المرشح لتولي المنصب .

وأكدت الأنباء أن الاجتماع الذي يشهد البيت الأبيض الآن بين الرئاسة الأمريكية وقيادات الجيش الأمريكي، يدرس الرد المناسب على تجاوزات إيران بحق واشنطن من استهداف لمصالحها بالمنطقة، وأخرها إسقاط الطائرة المسيرة التي أكدت واشنطن أنها لم تكن في مهمة استخباراتيه على الأراضي الإيرانية كما تزعم طهران، بل كانت في مهمة تأمين لمضيق هرمز الدولي .

ومنذ قليل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران باسقاطها الطائرة الأمريكية المُسيرة بمياه الخليج قد ارتكبت خطأ جسيم لا يمكنها تحمل نتائجه، وأفادت الأنباء أن قطع بحرية أمريكية تتجه الآن صوب المنطقة التي سقطت فيها الطائرة الأمريكية بواسطة طهران .