عاجل | استهداف أكبر شركات النفط الأمريكية بالعراق بقصفٍ صاروخي وأنباء عن وقوع إصاباتٍ بين العاملين

الساحة العراقية في بؤرة الصراع الأمريكية الإيرانية، حقيقة لا يمكن تجاهلها، فلقد أصبحت العراق خاصة الجنوب العراقي، أحد أوراق الضغط التي تضغط بيها طهران على واشنطن، وهذا ربما ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير مباشر ربما لا تراجع فيه للحكومة الإيرانية، أن أي استهداف لمصالح الولايات المتحدة أو قواتها العسكرية في العراق من قبل جماعاتٍ أو ميليشيات موالية لطهران، سوف يكون الرد الأمريكي مباشرة ضد إيران وليس غيرها .

وربما وقع ما كانت واشنطن تخشاه فهل تتحرك الولايات المتحدة كما سبق وحذرت ؟!، فلقد أفادت أنباء عاجلة منذ قليل أن أكبر شركات النفط الأمريكية بالعراق، قد تعرضت منذ قليل لقصف صاروخي أسفر عن إصابة عدد من العاملين بالشركة، وفيما يلي أحدث التطورات لكم مباشرة من العراق .

تفاصيل استهداف شركة إكسون موبيل للنفط بالعراق

حيث أكدت أنباء واردة عن مصادر أمنية بالعراق، أن أكبر شركات النفط الأمريكية العاملة بجنوب العراق وتحديداً البصرة، قد استهدفت بقصف صاروخي صباح اليوم .

حيث أكد بيان رسمي أن قصف صاروخي استهدف شركة إكسون موبيل الأمريكية بجنوب العراق، أسفر حسب البيانات عن إصابات بين صفوف العاملين بالشركة، وأكدت أنباء صادرة عن إدارة الشركة، أنها قامت وعلى الفور بإجلاء عدد ليس بالقليل من العاملين والموظفين بالشركة، فور حدوث عملية القصف .

وربما يُعد استهداف شركة إيكسون موبيل أحد أكبر شركات النفط الأمريكية والعالمية بالعراق، تطور خطير قد تدفع طهران ثمنه غالياً إن ثبت وقوفها هي أو أحد الجماعات المسلحة التابعة لها بالعراق وراء هذا الهجوم .

تحديث عاجل |

أفادت بيانات عراقية أن الإصابات بين العاملين بشركة إكسون موبيل .. هي من جنسياتٍ عراقية عاملة بالشركة .