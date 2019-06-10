عاجل | اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن بنيويورك والأجهزة الأمنية الأمريكية تُغلق المنطقة

في نبأ عاجل ورج إلينا للتو، أفادت وسائل إعلامية أمريكية أن مروحية قد اصطدمت بأحد المباني الشاهقة بمدينة مانهاتن بنيويورك، وأكد مراسل شبكة CNN الأمريكية الدولية ” أريك ليفنسون ” أن المبنى المذكور ومحل الحادثة يقع بشارع 7787 بالمدينة .

وأكد إريك أن الشرطة الأمريكية وعدد من أجهزة الطوارئ وفي مقدمتها سيارات الإطفاء والإسعاف قد هرعت لمكان الحادثة، وتم إغلاق مربع ومحيط تحطم الطائرة بالكامل، وأصدرت الشرطة تحذير للمواطنين من الاقتراب من المكان حتى إشعار أخر .

وفي بيان أولي من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية نقلتها عنها وسائل إعلام، أكدت أن المروحية يبدو أنها ومن الشواهد الأولى قد تحطمت أثناء محاولة هبوط فاشلة على أسطح أحد المباني الشاهقة بمدينة مانهاتن المميزة بناطحات السحاب .

ولا تزال المتابعات الإعلامية حول واقعة الاصطدام تلك من قبل المروحية بأحد المباني بنيويورك مستمرة، وسط تحقيقات مكثفة من قبل أجهزة الأمن بالمدينة للوقوف الكامل على أسباب تلك الحادثة، ونحن بدورنا سوف نُطلعكم على كافة التفاصيل مع تحديثات اليوم فور ورود جديد إلينا .

ولقد أفادت أنباء عاجلة الآن أن شخص واحد قد تبين مقتله جراء تلك الواقعة التي حدثت منذ قليل بوسط مدينة نيويورك الأمريكية .