عاجل : اطلاق نار بالمركز التجاري وسقوط ضحايا بولاية تكساس الأمريكية

أعلن المتحدث باسم الشرطة الأمريكية المحلية “إنريك كاريلو” عن وقوع ضحايا إثر عملية إطلاق نار على مجمع تجاري بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت، حيث قُتل على الأقل 10 أشخاص وأصيب 18 آخرون.

وكان الحادث الذى وقع بمدينة “إل باسو” بولاية “تكساس” الأمريكية بالقرب من أحد محلات “وول مارت” قد أثار ذعر المواطنين ما أدى لتوجه العديد من فرق الأمن الخاصة إلى المكان لمواجهة المسلحين.

وذكرت الشرطة المحلية بولاية تكساس على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بأن المجمع التجاري يقع بين شارعى “هوكينز” و”جيتواى ايست”، داعية المواطنين لتجنب تلك المناطق حرصاً على سلامتهم.

وأعرب المرشح الرئاسى الديمقراطى “بيتو أوروك”، والذى يمثل تلك المنطقة فى الكونجرس الأمريكى عن أسفه عن الحادث، ناصحاً المواطنين بتوخى الحذر، وضرورة اتباع التعليمات الأمنية.

ولم تتضح بعد أسباب أو توجهات منفذى الحادث، وتبذل الشرطة الأمريكية جهدها لكشف ملابسات الحادث، حيث ألقت الشرطة القبض على أحد المنفذين، وما يزال الآخرين مجهولين.

كما أضاف بيان للشرطة بأن الحادث نفذه أكثر من مسلح، وما زال بعضهم طلقاء ومستمرين فى إطلاق النار