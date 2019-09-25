عاجل| البيت الأبيض ينشر مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني.. مستندات

نشر البيت الأبيض، منذ قليل نص مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني، والتي كانت التسبب في التحقيق في عزل ترامب بتهمة إجراء مكالمة مع رئيس أوكرانيا ولجوئه إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.







ترامب يطلب خدمة من رئيس أوكرانيا

وأكدت الصور التي نشرتها إدارة البيت الأبيض أن ترامب طلب من رئيس أوكرانيا ما وصفتها بـ(الخدمة) بشأن القضية المثارة عن جو بايدن، نائب نائب الرئيس الأمريكي السابق، حسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.







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نص مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا

ونشرت إدارة البيت الأبيض نص المحادثة بين ترامب ورئيس أوكرانيا ، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد من قبل نشر المكالمة على الملأ، وقال ترامب إنه بريء من أي اتهام موجه له من الكونجرس، قد يتسبب في عزله.

مكالمة ترامب لزيلينسكي رئيس أوكرانيا







وننشر نص مكالمة ترامب مع زيلينسكي وهو يطلب «خدمة» بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، طالبا منهما فتح التحقيقات مرة أخرى في قضية الفساد المتورط فيها نجل جوبايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق.

ولم يكن في المكالمة أي تهديد من ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح من ناحية إيقاف الدعم الأمريكي، إذ رفض إجراء التحقيق ، إنما أظهرت المكالمة التمليح بضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

رد الرئيس الأوكراني

وتظهر المكالمة رد زيلينسكي على ترامب بأنه سوف ينظر في الأمر وإمكانية فتح التحقيق مجددا في قضية نجل جوبايدن.

وأظهرت أيضا المكالمة التي نشرتها إدارة البيت الأبيض استعداد أوكرانيا لشراء أسحلة جديدة لغرض الدفاع.

حديث ترامب في المكالمة

وقال ترامب الرئيس الأمريكي في المكالمة مع رئيس أوكرانيا:

«أؤكد لك أن أمريكا سوف تفعل الكثير من أجل أوكرانيا وسوف تقدم ما لم يقدمه الأوروبيون متمثلين في دولهم، ونعلم أن ألمانيا لا تستطيع تقديم الكثير، غير الكلام فقط».

وتابع: «تكلمت مع ميركل عن أوكرانيا ، وهي لا تقدم شيئا جديدا ونحن نقدم الكثير بالفعل وينبغي عليك أن تبادل ذلك الأمر بالضرورة لأنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة أن ترى أوكرانيا جيدة».

وأكمل ترامب: «أود أن أطلب منك معروفا، لأن بلادنا مرت بالكثير وأوكرانيا تعلم ذلك، ونعلم أن شخصا من الناس عندكم سرق أموالكم الخاصة».

وأردف ترامب في حديثه: «أتمنى أن يتم التواصل مع المدعي العام (ويليام بار) ، وأود إطلاعك إياه بطبيعة القضية بالكامل، فكل السياسات التي سبقت قد انتهت كاملة، بعد أن تخلصنا من هذا الرجل الضعيف وأقصد ذلك الرجل روبرت مولر (المدعي العام الأمريكي السابق)، وسيكون ذلك على حد اعتقادي جيدا لأوكرانيا لو تمكنت من التواصل معه».

واستمر ترامب في حديثه قائلا: «علمت بأمر غير عادل وهو أن التحقيق تم إغلاقه، وما زال هناك متورطون في القضية، وتستطيع الحديث مع جولياني، فهو محترم جدا، والحديث مع رودي عن تفاصيل وملابسات قضية الفساد فهو رجل جيد جدا ولديه قدرات بارعة».

وباقي الحديث في الصور التالية، إذ يمثل الاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو، أزمة كبيرة ومتصاعدة بشأن شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

