عاجل| التلفزيون السوري.. سماع انفحارات في سماء العاصمة دمشق والدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي منذ قليل عن سماع انفجارات فوق سماء العاصمة دمشق، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، وكان الجيش الإسرائيلي أكّد أنه قصف أهدافًا في سوريا بهدف منع فيلق القدس الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وقال مصدر عسكري في تمام الساعة 23.30 رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافًا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ “الإسرائيلية” المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

يتبع ….