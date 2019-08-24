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عاجل| التلفزيون السوري.. سماع انفحارات في سماء العاصمة دمشق والدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
عاجل| التلفزيون السوري.. سماع انفحارات في سماء العاصمة دمشق والدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية
الدفاعات الجوية السورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي منذ قليل عن سماع انفجارات فوق سماء العاصمة دمشق، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، وكان الجيش الإسرائيلي أكّد أنه قصف أهدافًا في سوريا بهدف منع فيلق القدس الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وقال مصدر عسكري في تمام الساعة 23.30 رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافًا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ “الإسرائيلية” المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

يتبع ….

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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