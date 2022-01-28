عاجل| الجارالله عبر تويتر يوضح الجديد في مواجهة جائحة كورونا

اكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا، الدكتور خالد الجار الله، في أحدث تغريدة له من خلال حسابة الرسمي على موقع تويتر، أن المرحلة القادمة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وما ظهر وسيظهر من متحورات، سوف تشهد مزيد من التكيف مع الوضع القائم، وأشار إلى أن الانفتاح الحذر الذي يتم خلال المرحلة الحالية والقادمة يجب أن يكون ضمن مرجعية علمية.

التكيف عنوان المرحلة القادمة

وتابع رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا، أن الارتفاع النسبي للإشغال السريري متوقع، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة تدابير التيقظ الوبائي ومناعة التحصين.

كما لفت الجارالله إلى جائحة جديدة كشفتها جائحة كورونا، وهي جائحة المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها دون تثبت.

جدير بالذكر أن معدل الزيادة في أعداد الإصابات الجديدة بدولة الكويت يأتي ضمن موجة عالمية هي الأعلى منذ ظهور الفيروس في نهاية عام 2019، وذلك بعد انتشار متحور اومايكرون الجديد، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها أمس بدولة الكويت 6515 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.