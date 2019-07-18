عاجل | الرئيس الأمريكي يُعلن عن تطور جديد بمضيق هرمز وتصدي أحد القطع البحرية لبلاده لطائرة إيرانية مُسيرة وتدميرها

تتطور الأحداث بمنطقة مضيق هُرمز بشكلٍ خاص وبمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكلٍ عام، فبعد أن أعلنت عدة دول حسب الإعلان الأمريكي الأخير بأنها مُستعدة لتقديم الدعم العسكري بمنطقة الخليج وذلك لحماية سفنها التجارية من التحرشات الإيرانية المستمرة.

وبعد الإعلان من قبل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أن أكثر من 60 دولة سوف تحضر مؤتمر من المقرر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك لوضح أُسس أمنية واحدة ومتفق عليها للأمن التجاري البحري بالعالم ضد أي تهديدات، يُصرح الآن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بما يؤكد أن هناك تطوراتٍ جديدة بمنطقة الخليج وتحديداً مضيق هرمز، تدل على أن الصِدام العسكري مع إيران بدأ يقترب وقد تخرج الأمور عن السيطرة.

تطورات جديدة بمنطقة الخليج يُعلن عنها ترامب

حيث أكد الرئيس دونالد ترامب، وذلك من خلال تصريحاتٍ إعلامية منذ قليل، أن أحد البوارج الأمريكية قد تصدت بالفعل لطائرة إيرانية مُسيرة بمنطقة مضيق هرمز وقامت بتدميرها، جاء ذلك مع تصاعد حِدة التصريحات بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة.

كما سبق ذلك تصريح هام من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن لن تتردد في حماية أمنها حتى ولو بمفردها دون تحالف دولي، وجاء ذلك بعد الإعلان عن فقدان بحار أمريكي بمنطقة بحر العرب، على خلفية اتهام إيران باحتجاز سفن تجارية تابعة لعدة دول بالمنطقة الأكثر نشاطاً لنقل النفط بالعالم.