عاجل.. الملك سلمان يدعو لقمتين عربية وخليجية طارئة بمكة المكرمة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدعوة لأشقائه قادة الدول الخليجية والعربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة بمكة المكرمة يوم 25 رمضان 1440 الموافق 30 مايو 2019، وذلك للتشاور والتنسيق بين دول المجلس الخليجي والجامعة العربية تجاه القضايا الهامة بالمنطقة والأحداث الأخيرة، ولتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وستناقش القمتين الخليجية والعربية القادمة بمكة، واقعة الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية بدولة الإمارات، كما ستتم مناقشة، قيام جماعة الحوثي المدعومة من إيران بمهاجمة محطتي ضخ نقط بالرياض، تلك العمليات التي لها تأثيرات كبيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما تؤثر على إمدادات النفط للعالم.