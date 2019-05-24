عاجل | انفجار بمدينة ليون الفرنسية والشرطة تُصدر تحذيراتٍ أمنية

فرنسا الهدف الأقرب للتخريب، واقع أصبح تعايشه الدولة الأوروبية الكبيرة، بعد أن استهدفتها بالأعوام الماضية العديد من العمليات التخريبية كان منها ما هو مُسبب ومعروف التفاصيل مثل الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس، ومنها ما هو غامض مثل حريق كاتدرائية نوتردام .

ومنذ قليل صدرت عن أجهزة إعلامية تبعها تصريحات رسمية أمنية فرنسية، أن مدينة ليون قد تعرضت لانفجار وسط المدينة، عقبها تحذيرات من قبل الشرطة الفرنسية للمواطنين بضرورة الابتعاد قدر المستطاع عن محيط الانفجار الذي أوقع مصابين، وفيما يلي ننقل لكم أحدث تفاصيل انفجار ليون .

تفاصيل انفجار ليون الفرنسية

حيث أكدت أجهزة أمنية فرنسية، أن مدينة ليون قد تعرض أحد أهم شوارع المارة فيها لانفجار يشتبه أنه تم بطرد مُفخخ، وطالبت الشرطة جميع المتواجدين بمحيط المكان مصدر الانفجار المذكور بضرورة إخلاءه فوراً .

ولقد أكدت الأنباء عن وقوع سبعة جرحى حتى اللحظة في عملية تفجير ليون، وصدر تصريح عن الرئيس الفرنسي ماكرون، يؤكد فيه أن تفجير ليون ” هجوم لم يُسفر عن قتلى ” .

ومن جانبها قامت النيابة الفرنسية الآن وحسب بيان إعلامي من قبل وكالة ” فرانس برس ” بفتح تحقيق حول الحادثة التي اعتبرتها النيابة الفرنسية عمل إرهابي .

وأضاف مراقبين أن الشرطة الفرنسية الآن تُرسل مزيد من العزيزات المنية لمنطقة الانفجار التي تم غلقها تماماً وذلك تحسباً لوجود مزيد من الطرود المفخخة .