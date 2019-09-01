عاجل| تبادل كثيف لإطلاق النيران بين حزب الله وإسرائيل على الحدود المُشتركة وتل أبيب تفتح الملاجئ بالشمال

اشتعلت الأجواء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كما كان متوقعاً، فمنذ ما يقرب من خمسة أيام هدد حزب الله بشكل مباشر برد انتقامي على تل أبيب بعد أن قامت الأخيرة باستهداف مركزه الإعلامي بجنوب العاصمة وتحديداً بالضاحية الجنوبية لبيروت وقيام إسرائيل بقصف مباشر لقوات تابعة لإيران وحزب الله جنوب دمشق تزامناً مع عملية الضاحية الجنوبية، ومنذ قليل أفادت الأنباء العاجلة عن اشتعال الوضع بين الطرفين بشكل ربما يكون غير مسبوق منذ سنوات، ويمهد لحرب مُحتملة بينهما واسعة النطاق.. فإليكم الأنباء العاجلة حتى الساعة.







تفاصيل اشتعال الوضع بين حزب الله وإسرائيل

حيث أكد حزب الله في بيان له صادر منذ قليل، أنه قام باستهداف مباشر لأحد الآليات الإسرائيلية على الحدود المشتركة، وأكد مقتل جنودها، وبالفعل أكدت إسرائيل أن أحد قواعدها العسكرية على الحدود مع لبنان قد تعرضت لقصف كثيف من قذائف مضادة للدروع من قبل الأراضي اللبنانية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنودها، وافادت مصادر أن الألية عبارة عن حاملة للجند تحمل عدد كبير من الأفراد بالإضافة لضابط إسرائيلي برتبة عالية.







وفي رد سريع منها أفادت الأنباء أن الجيش الإسرائيلي يُنفذ الآن ضربات جوية قوية للغاية بمناطق للجنوب اللبناني، يبدو منها انه يستهدف مباشر قواعد لحزب الله.

ومن جانبه أمر الجيش الإسرائيلي بفتح عاجل لكافة الملاجئ المتواجدة على بعد 4 كم متر من الحدود المشتركة بين شمال إسرائيل والجنوب اللبنانية، ومن جانبه توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي فوراً لوزارة الدفاع وهدد أن لبنان سوف تدفع الثمن غالياً، وتؤكد من جانبها مصادر رسمية لبنانية أن الجانب الإسرائيلي هو الذي دفع الأمور لصدام مسلح بعد اعتداءه الأخير على الضاحية الجنوبية بطائرات مُسيرة، وأكدت مصادر لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني قام باتصلات عاجلة بوزير الخارجية الأمريكي والرئيس الفرنسي للتدخل الفوري لوقف تصعيد الاشتباك بين الحزب وإسرائيل.







ومن جانبها أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أبلغ الوسطاء الدوليين انه لن يصمت أو يقف مكتوف الأيدي أمام القصف الذي نفذه حزب الله، وعلى صعيد العمليات أكدت الأنباء الواردة أن الطائرات الإسرائيلية لم تتوقف عن القصف حتى اللحظة لمواقع لبنانية منذ اشتعال الاشتباكات.

تحديث عاجل| رغم تأكيد حزب الله بأن عملياته اليوم أوقعت قتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفاد الآن ومنذ قليل أنه لا إصابات في قواته، وفسر عدد من المراقبين هذا التصريح بأنه ربما يكون رغبة من إسرائيل لتجنب حرب مفتوحة مع الحزب.