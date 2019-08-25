عاجل | حزب الله: موعدنا الخامسة عصرا ورد قاس على القصف الإسرائيلي

صرح أحد المسئولين في حزب الله، إنهم جاهزون للرد بشكل قاء وبكل قوة على ما تفعله إسرائيل، ويكون ذلك عبر تصريح رسمي اليوم بمشيئة الله ، وذلك ما سيعلنه زعيم حزب الله حسن نصر الله في كلمته اليوم ؛ حسبما أفاد موقع العربية في نبأ عاجل.

سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

يذكر أنه تم سماع دوي انفجار اليوم الأحد فجرا، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، وأفادت التقارير والأخبار أن الانفجار نتيجة سقوط طائرتين إسرائيليتين، ما أدى إلى التسبب في أضرار بالغة بمبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وذلك ناتج من انفجار الطائرة الثانية المفخخة.

تصريحات مسئولي لبنان

وتعددت تصريحات المسئولين بحزب الله لوكالات الأنباء، ولكن مفادها كلها أن الانفجار ناتج عن سقوط طائرة مفخخة إسرائيلية، على الضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر اليوم الأحد، وهي قريبة من الأرض.

رد قاس

ومن جانبه أكد محمد عفيف المسئول الإعلامي بحزب الله عدم إسقاطهم لأي طائرة، موضحا سقوط الطائرة الأولى الإسرائيلية دون وجود أو التسبب في أي خسائر مادية أو بشرية، أم الطائرة الثانية هي التي سببت جميع الأضرار اللاحقة بالضاحية الجنوبية، لأنها كانت مفخخة، وانفجرت بالقرب من الأرض، وأن موعدنا الخامسة عصرا ورد قاس خلال كلمة زعيم الحزب.

إسرائيل: لا تعليق

أما عن رد الجيش الإسرائيلي فقال المسئول إنه لا تعليق على أي تقارير خارجية.

حروب إسرائيل ولبنان

خاضت إسرائيل حربا ضد حزب الله ، ويذكر أن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة قرابة الشهر في عام 2006 ما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا منهم 1200 قتيل في لبنان أكثرهم ليسوا عسكريين (مدنيين) ، وسقوط نحو 158 قتيلا من إسرائيل أغلبهم جنود.