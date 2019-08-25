عاجل| حزب الله يُسقط طائرتين مُسيرتين لإسرائيل جنوب العاصمة بيروت وسماع دوي انفجارات قوية

المنطقة المشتعلة تحت الرماد، هو المصطلح الذي يصدق نصاُ على جنوب لبنان، فمنذ أن اشتعلت الأزمة السورية وبدأت الحرب الأهلية بسوريا والجميع يُدرك أن الجنوب اللبناني هو القنبلة الموقوتة بمنطقة كانت سوريا أثناء تماسكها كدولة أحد أهم الضمانات لاستقرارها، ومؤخراً صدرت عن إسرائيل تصريحات مُهددة وبشدة لحزب الله المسيطر على الجنوب اللبناني من الضاحية الجنوبية ببيروت حتى الحدود مع إسرائيل وظلت التهديدات تتصاعد بين تل أبيب وحزب الله الذي يتلقى دعماً غير محدود من إيران، ومنذ قليل سُمع دوي انفجار وصفت بالشديدة بالمنطقة الجنوبية من العاصمة بيروت أحد أهم معاقل حزب الله.. وصدرت على هامش تلك الحادثة عدة تصريحات من الحزب ومن إسرائيل ننقل لكم تفاصيلها.

تفاصيل انفجارات الضاحية الجنوبية ببيروت

حيث أكد سكان جنوب العاصمة اللبنانية، أنهم قد سمعوا منذ قليل دوي هائل لانفجارات هزت المنطقة، وقبل حدوث تلك الانفجارات صدرت عن إسرائيل ما يؤكد أنها قد استهدفت أحد أهم أذرع إيران العسكرية وهو فيلق القدس بجنوب العاصمة السورية دمشق، وقالت إسرائيل أن استهدافها لفيلق القدس جاء لمنعه من استكمال تهديدات أمنية موجهة لها.

ثم تبع ذلك انفجارات الضاحية الجنوبية، والتي صدر عن حزب الله منذ قليل ما يؤكد أن تلك الانفجارات هي نتيجة قيام الحزب بإسقاط طائرتين بدون طيار كانتا حسب بيان الحزب، مُحملتين بكمية من المتفجرات وموجهة من قبل إسرائيل ضد أهداف للحزب بمنطقة الضاحية الجنوبية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.