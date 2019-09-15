عاجل| حملة المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي ” وصل القروي إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة”

بعد إعلان إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية في تونس مساء اليوم الأحد بعد انتهاء الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التونسية، فقد أعلن المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي أنه وصل إلى جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية، حسب النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين.







وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن حاتم مليكي، المتحدث باسم حملة المرشح نبيل القروي المحتجز وأحد أقطاب الإعلام بتونس، أنه تاهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، وأضاف مليكي في تصريح للصحفيين: إن ” التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير”، وأشار إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.

وقالت حملة القروي، في بيان أصدرته: إن “الحملة الانتخابية تتقدم بالشكر، للشعب التونسي، على تصديه للظلم ووقوفه إلى جانب نبيل القروي في سجنه”، واضاف البيان : “نشكر الشعب التونسي على انتصاره لصناديق الاقتراع خيارا للتغيير والديمقراطية، ونشكر كل من شارك في هذه المحطة الانتخابية ومنحنا صوته”.







ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، وكان من أبرز ملامح هذه الانتخابات عزوف الشباب عن المشاركة في الاقتراع، حيث سجل الإقبال 27.8% فقط بحلول عصر اليوم، في حين شهدت إقبالًا لافتًامن قبل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين