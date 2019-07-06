عاجل | زلزال جديد بقوة 7.1 ريختر يضرب ولاية “كاليفورنيا” الأمريكية .. إليكم التفاصيل

أفادت أنباء عاجلة تناقلتها وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر رسمية أمريكية، أنه بعد أقل من يوم من زلزال قد ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الخميس وبلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر، أكدت الأنباء أن زلزال جديد وصلت قوته حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إلى 7.1 بمقياس ريختر، قد أصاب منطقة جنوب كاليفورنيا تحديداً وذلك كما أفادت أيضاً شبكة CNN الأمريكية مُنذ قليل .

ونحن وفق متابعتنا المستمرة، ننقل لكم بالسطور التالية كافة المعلومات التي تناقلتها الآن وسائل الإعلام الأمريكية حول هذا الزلزال الذي وُصف بأنه الأكثر قوة منذ ما يقرب من عشرون عاماً بولاية كاليفورنيا .. فإليكم التفاصيل كاملة .

تفاصيل زلزال ولاية كاليفورنيا

حيث أكدت بيانات رسمية صادرة عن مركز المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الزلزال المذكور والذي ضرب جنوب كاليفورنيا منذ قليل، قد أصاب مباشرة منطقة “ريدجكريست” وأمتد تأثير هذا الزلزال حتى مناطق من لاس فيغاس .

وأكدت مصادر أمريكية أن الزلزال الحالي هو أقوى من زلزال يوم الخميس، مُؤكدة في الوقت نفسه أن الشعور بتلك الهِزة الأرضية قد أمتد لفترة أطول من نظيرتها التي حدثت الخميس وأعقبها كما أكد مركز المسح ما يقرب من 1400 هزة ارتدادية، وهذا ما زاد من الشعور بالخوف والترقب من تلك الهزة التي حدثت مُنذ قليل .

وقامت دائرة مكافحة الحرائق بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بإعلان حالة الطوارئ القُصوى بعد أنباء عن حرائق نجمت عن هذا الزلزال الذي أصاب كاليفورنيا منذ قليل بعدد من المنازل، وأكدت أنباء، أن مباراة لكرة السلة الأمريكية بين فريقي نيو اورليانز وفريق نيويورك نيكس تم إيقافها في لاس فيجاس وذلك تأثراً بالزلزال الذي أحدث هزاتٍ عنيفة بالملعب .