عاجل | سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية ببغداد

يبدو أن الجبهات التي قد تشهد صدام مباشر بين الولايات المتحدة من جانب وخصومها بالمنطقة من جانب أخر تتسع وتشتعل أكثر مع مرور الوقت، فيبدو أن التوتر لن يقتصر على مُحيط الملاحة البحرية بمنطقة الخليج العربي، بل قد يمتد وبشكل أكثر ضراوة لجبهات أخرى وفي مقدمتها الساحة العراقية .

ورغم تحذيرات واضحة من قبل الولايات المتحدة للجانب الإيراني، أن أي استهداف لمصالح واشنطن بالعراق سوف تعتبره الولايات المتحدة سلوك عدائي من قبل إيران حتى لو كان المُنفذ جماعات مسلحة تدعمها طهران، وأكدت واشنطن أنها لن تتردد في الرد وبعنف على استهداف مصالحها، أفادت الأنباء الواردة منذ قليل من بغداد إلى ما يمكن اعتباره رسالة تحذير من قبل خصوم الولايات المتحدة .. ولكن هذه المرة على الساحة العراقية .

سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية ببغداد

حيث أكدت الأنباء الواردة منذ قليل من العاصمة العرقية بغداد، أن صاروخ من نوع كاتيوشا قد سقط بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية وتحديداً بمنطقة الجادرية التي تتواجد قيها السفارة بالمنطقة الخضراء المغلقة سابقاً قبل أن تقرر الحكومة العرقية فتحها منذ أسابيع .

وأكدت الأنباء أن الصاروخ من نوع كاتيوشا قد سقط مُصيباً أحد المباني التي تقع مباشرة في مواجهة مبنى السفارة الأمريكية، ولم ترد حتى الآن أي بيانات حول حجم الإصابات التي خلفها الصاروخ، وهل تم حدوث أي إصابات بالجانب الأمريكي أم لا .. ونحن معكم نتابع أحدث التطورات ونطلعكم عليها لحظة بلحظة .