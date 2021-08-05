عاجل| طائرات إسرائيلية تقصف بلداً عربياً ليلاً وحالة من التوتر بين البلدين على الحدود

قامت طائرات إسرائيلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 5 أغسطس الجاري، بقصف مواقع في جنوب لبنان، مما أحدث حالة من التوتر الكبير على الحدود بين البلدين، ووفق الإعلام الصهيوني فإن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مواقع ادعت أنها لحزب الله بمنطقة مرجعيون.

طائرات إسرائيلية تقصف بلداً عربياً ليلاً

وقال الإعلام الإسرائيل أن قصف لبنان جاء رداً على استهداف بعض المستوطنات المغتصبة بالصواريخ أمس الأربعاء، ولم ينكر جيش الإحتلال قصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي أن القصف رداً على قذائف صاروخية استهدفت بعض المستوطنات.

كما حذرت إسرائيل مؤكدةً أن الغارات الجوية ستتواصل لمواجهة أي اعتداء ضدهم، كما حملت إسرائيل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يحدث الآن داخل أراضيها، وادعت دولة الإحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها، وسقط اثنان منهم داخل إسرائيل، وفي نفس الوقت حذرت من احتمالية هجوم صاروخي.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي تعتدي إسرائيل فيها على سيادة الدول العربية، فقد سبق منذ أيام وقصفت إسرائيل بعض المواقع داخل الأراضي السورية.