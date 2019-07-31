عاجل| غرق عبارة إيرانية الآن بمياه الخليج .. إليكم التفاصيل

وسط ما تموج بيه منطقة الخليج العربي من توترات متزايدة تحكم المشهد السياسي بتلك المنطقة الهامة بالعالم والتي يعبر منها 20% من الشحنات النفطية، جاء الآن خبر عاجل تناقلته وكالات الأنباء العالمية وفي مقدمتها وكالة الأنباء الروسية روسيا اليوم، حيث أكد مراسل روسيا اليوم منذ قليل أن عبارة إيرانية قد غرقت بمياه الخليج وتم تداول قليل من التفاصيل حول تلك الحادثة ننقلها لكم وفق البيانات المتوافرة حتى الساعة.

تفاصيل حادثة غرق عبارة إيرانية منذ قليل

حيث أكدت بيانات عاجلة، أن عبارة إيرانية كانت تتخذ وجهتها من ميناء الشارقة التابع لدولة الإمارات إلى ميناء “دير” التابع لإيران، قد غرقت فعلياً وكان على متن تلك العبارة طاقم إيراني مكون من خمسة بحارة، وأكدت البيانات أن جهود الإنقاذ العاجلة قد نجحت في إنقاذ ثلاثة منهم، بينما لا يزال عدد اثنين بحارة مفقودين.

وأكدت البيانات الإخبارية أيضاً أن العبارة الغارقة قد غرقت بالمياه الإقليمية الإيرانية، وتحديداً بمنطقة “عسلوية” التابعة لإيران، ولم ترد حتى الساعة أي بيانات أو أخبار رسمية عن السبب الفعلي لغرق تلك العبارة وسط توتر بحري شديد بالمنطقة التي أصبحت تزدحم بالقطع البحرية العسكرية الأوروبية والأمريكية بعد قيام الجانب الإيراني بتوقيف ناقلة نفط بريطانية والسيطرة عليها، وهذا ما أثار وبشدة حفيظة المجتمع الدولي، ودعت عدة دول غربية إلى إرسال مزيد من القوات لحماية حركة الملاحة البحرية بالخليج.