عاجل | قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تدفع المواجهة مع إيران لمزيد من التعقيد

الملف الإيراني المُعقد يزداد يوماً بعد يوم تعقيد وتشابك، فلا يمكن أن نتجاهل أن طهران تتخذ سبيل التصعيد ضد الولايات المتحدة كأسلوب ونهج للتعامل مع القوة الأكبر بالعالم، ويبدو أن الكبرياء الأمريكي يأبى أن يمر مثل هذا النهج على واشنطن مرور الكرام .

فبعد الحادثة التي يمكن أن نؤكد أنها بداية لكسر ظهر بعير التفاهم بين البلدين الذي قسمته قشة صواريخ إيران التي استهدفت منذ يوم طائرة مُسيرة أمريكية بمضيق هرمز، فيما وصف بتصعيد خطير ونوعي ضد واشنطن، يبدو أن الولايات المتحدة وبعد تفكير عميق ودراسات مُطولة خرجت بقرارات قد تزيد فعلياً من خنق إيران ودفعها دفعاً للمواجهة .. فإليكم تفاصيل قرار ترامب الجديد الذي قد يُعقد الموقف .

ترامب يُصدر قرارات جديدة ضد إيران

فبعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمكن بأي حال السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مُضيفاً أن الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما قد مهد لطهران ذلك عبر اتفاقه النووي المُبرم، والذي ألغاه ترامب فور وصوله للسلطة، وبعد أن أكد ترامب أن العقوبات الأمريكية على طهران سبيل مُربح للغاية لدفع إيران للتراجع .

ها هو الرئيس الأمريكي يعلن منذ قليل، أن بلاده سوف تفرض يوم الاثنين القادم عقوباتٍ شديدة للغاية على طهران، وأكد الرئيس الأمريكي أن تلك العقوبات هي جديدة من نوعها ضد طهران .

ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي بأنه لا يريد حرباً مع إيران، إلا أنه ينتهج نهجاً مغاير في سلوكه ضد النظام الإيراني بإعلان تلك العقوبات الجديدة والمشددة حسب وصفه، حيث أن النظام الإيراني أكد فيما مضى أن لا تفاهم في ظل العقوبات .