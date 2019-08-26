عاجل| قصف إسرائيلي مُكثف شرقي لبنان وتأكيدات على وقوع إصابات

يبدو ان الجبهة السورية اللبنانية مع إسرائيل قد اشتعلت فعلياً، ويبدو أن المنطقة التي لا ينقصها نيران الحروب قد نزداد وتيرة اشتعالها إلى حدٍ خطير خلال الأيام القليلة القادمة، فمنذ أقل من 24 ساعة مضت، أعلنت تل أبيب أنها قامت بقصف فيلق القدس التابع بشكلٍ مباشر للحرس الثوري الإيراني بمناطق له جنوب العاصمة السورية دمشق، وتبع ذلك بأقل من 6 ساعات إعلان من قبل حزب الله المدعوم من إيران أنه أسقط طائرتين موجهتين جنوب العاصمة اللبنانية بالضاحية الجنوبية بعد عدة إصابات استهدفت مركز الحزب الإعلامي، ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد بل جاء الآن أن قصفٌ موجه من قبل إسرائيل يتم الآن شرق لبنان .. فإليكم التفاصيل العاجلة.

تفاصيل القصف الإسرائيلي الآن شرقي لبنان

حيث جاءت تأكيدات من قبل عدة مصادر، تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، أن تل أبيب تنفذ الآن قصف كثيف بمناطق شرق لبنان وتحديداً على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، وجاءت المعلومات أن القصف الإسرائيلي الموصوف بالعنيف قد استهدف مواقع للقيادة العامة للجبهة الشعبية، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتخذ من لبنان مقرات لها.

وأكدت الأنباء أن القصف الإسرائيلي المركز نحو الجبهة الشعبية شرق لبنان، قد أوقع عدة إصابات خطيرة من المرجح أن يكون من بينهم قتلى، وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي والذي استمر لفترة تبعه سماع دوي كثيف لإطلاق النيران لم يُعرف بعد مصدره وهل هو من الجانب الإسرائيلي فقط أم تبادل مشترك لإطلاق النيران بين الجبهة وقوات إسرائيلية.