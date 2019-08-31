عاجل| مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات في إطلاق نار كثيف بتكساس والرئيس الأمريكي يتابع الحادثة

تشهد الولايات المتحدة سلسلة من أعمال العنف الغير مفهومة أو مُحددة الوجهة حتى الآن، وربما كان لكل حادثة لغز بحد ذاته يحتاج لتفسير لتلك الموجة الغير مسبوقة من إطلاق النيران العشوائي الذي يجتاح البلد الأكثر امتلاكاً للأسلحة الشخصية بالعالم، وربما كان لزيادة وتيرة أعمال العنف تلك ما أثار حالة من القلق البالغ لدى كل صناع القرار بواشنطن، ومنذ قليل أفادت أنباء أن عملية لإطلاق النيران كثيفة وعشوائية تشبه في تفاصيلها أفلام الأكشن الهوليودية حدثت بولاية تكساس الأمريكية، ونقلت الشرطة وأجهزة أمنية كامل تفاصيلها ولكن أكثر ما يُثير المخاوف أن المنفذين يبدو أنهم محترفين ولا يزالون طلقاء حتى الآن.. فإليكم التفاصيل.

تفاصيل عملية إطلاق النيران بولاية تكساس الأمريكية

حيث أكدت أجهزة الشرطة بمدينة “ميرلاند” بولاية تكساس الأمريكية، أن مجموعة من الأشخاص لم يتم تحديد عددهم قد استقلوا سيارتان منفصلتان أحدهما من موديل تويوتا والأخرى عبارة عن شاحنة تتبع هيئة البريد الأمريكية USPS، قد قاموا بعملية إطلاق نيران كثيفة وغير محددة تجاه أحد المتاجر العاملة بالأجهزة المنزلية في منطقة “أوديسا” بمدينة ميرلاند.

وأكدت الأنباء أن عملية إطلاق النيران تلك أدت لسقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة ما يقرب من 21 شخص، وذلك من واقع تصريحات المتحدث الأمني التابع لمدينة ميرلاند بولاية تكساس، ولم تُعلن الشرطة حتى الآن أي تفاصيل تُفيد القبض على منفذي تلك الواقعة، بل أكتفت الشرطة بتحذير عالي المستوى للسكان بالابتعاد تماماً عن مُحيط الحادثة.

وصدر منذ قليل بيان عن البيت الأبيض تعليقاً على حادثة إطلاق النار في ميرلاند، يُفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة تطورات تلك الواقعة، خاصة وأن أنباء أفادت أنه تم احتجاز شخص أخر قام بإطلاق نار على شرطي بأحد الطرق السريعة القريبة من الحادثة.