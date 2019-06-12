عاجل | هجوم إسرائيلي بالصورايخ على جنوب سوريا يعقبه هجماتٍ إلكترونية ضد الرادارات تُنبأ عن دلالاتٍ خطيرة

ضربات أقل ما يمكن وصفها أنها استنزاف مُنظم وممنهج من قبل إسرائيل ضد الجيش السوري، فما تلبث تل أبيب أن تشن هجوماً ضد وحدات من الجيش السوري وأحيان كثيرة تمتد إلى أهداف مدنية، إلا تقوم إسرائيل مجدداً بشن هجمة أخرى وفي غالب الأمر غير مفهومة أو حتى مبررة .

ومنذ قليل أفادت وكالة ” سانا ” السورية الرسمية للأنباء عن شن الجيش الإسرائيلي هجوم صاروخي مكثف منذ قليل ضد أهداف سورية مدنية وعسكرية، ونحن في السطور التالية ننقل لكم أحدث ما ورد من أنباء وبيانات عن الجيش السوري وأجهزة إعلام سورية رسمية حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة .

تفاصيل الهجمات الإسرائيلية الصاروخية ضد سوريا

حيث أعلن منذ قليل التلفزيون الرسمي للجمهورية السورية، أن الجيش الإسرائيلي قام منذ بدايات ساعات الفجر الأولى وتحديداً الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت دمشق، بشن هجوم صاروخي مُكثف على جنوبي سوريا وتحديداً على منطقة تل الحارة المدنية .

وأكد بيان من قبل الجيش السوري، أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لهذا الهجوم الصاروخي واسع النطاق، ونجحت في إسقاط عدد من الصواريخ المهاجمة لم يتم تحديدها بالضبط بالبيان .

وأفاد البيان أيضاً الصادر عن الجيش السوري، وتمت أذاعته من قبل التلفزيون السوري، أن بعد انتهاء الهجمات الصاروخية، قامت إسرائيل بشن ما يشبه حرب الكترونية ضد الرادارات السورية بالجنوب، وذلك بهدف التشويش عليها، وهذا له دلالة خطيرة فقد ينبأ عن هجوم جوي وشيك .