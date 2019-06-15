عاجل | هجوم بقذائف هاون على قاعدة بلد الجوية العراقية التي تستضيف عدد من العسكريين الأمريكان

تطورات الأحداث تشتعل على الساحة العراقية في خِضم التوترات التي تشهدها منطقة الخليج ككل مع تنامي حالة التوتر والتشاحن بين كل من واشنطن وطهران، فبعد أقل من يوم من هجوم بقذيفة صاروخية استهدف محيط السفارة الأمريكية ببغداد وتحديداً بمنطقة الجادرية، وسقط الصاروخ بمبنى مُقابل للسفارة في رسالة تهديد واضحة لتواجد واشنطن بالعراق يُرسلها خصوم الولايات المتحدة بالمنطقة وفي مقدمتهم إيران .

تشهد اليوم ساحة التوتر بالمنطقة، تطور جديد، حيث أفادت أنباء منذ قليل عن سقوط قذائف هاون بأحد أهم القواعد الجوية العراقية، والتي يتواجد فيها عدد من العسكريين الأمريكيين .. فإليكم التفاصيل حتى الساعة .

تفاصيل الهجوم على قاعدة بلد العراقية

حيث أكدت منذ قليل مصادر تابعة للجيش العراقي، أن قاعدة بلد الجوية العراقية والتي تقع شمال العاصمة بغداد، قد شهدت صباح اليوم السبت 15 يونيو هجوم تم بواسطة إطلاق ثلاث قذائف هاون ضد القاعدة، والتي أكد المصدر أنه يتواجد بيها عدد من المُدربين والعسكريين الأمريكان .

وأكدت مصادر عراقية أن إصابة قاعدة بلد الجوية العراقية بثلاث قذائف هاون اليوم، أسفر عن اندلاع حرائق بالقاعدة، وإصابة عدد من أفراد الجيش العراقي، ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن سقوط إصابات بصفوف القوات الأمريكية .

ويبدو أن الساحة العراقية تشهد حالياً، رسائل موجه للولايات المتحدة من حلفاء إيران بالعراق، مفادها أننا قادرون للوصول إليكم إذا أردنا ذلك .