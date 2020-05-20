عالم بريطاني يصدم العالم بشأن علاج فيروس كورونا

أكد باحث بريطاني يُدعى دافيد روبرستون، وهو رئيس قسم ما يعرف بالجينوم الفيروسي و”المعلوماتية الحيوية” داخل جامعة جلاسكو، أن فيروس كورونا غير قابل للسيطرة نهائيا في ظل الانتشار السريع له خاصة في نقل العدوى بين المواطنين وهو ما جعله ينتشر بشكل واضح في الوقت الحالي وتخطى عدد المصابين حول العالم حتى الآن حاجز الأربعة ملايين ونصف مليون مصاب واقترب بقوة من الـ 5 ملايين مصاب.

باحث بريطاني يصدم العالم بشأن فيروس كورونا

وكان العديد من العلماء قد عجلوا بضرورة اكتشاف علاج لفيروس كورونا من أجل دحره بصورة نهائية في ظل الأضرار التي قام بها في العالم كله والخسائر المادية التي تكبدها العالم كله نظير العلاج والسطيرة على أعراض المرض اللعين، ألا أن الباحث يرى أنه من الصعب السيطرة على فيروس كورونا، وأنه لا يمكن القضاء عليه بشكل نهائي.

وأشار الباحث إلى أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة جدا وهو ما يرجح نظريته أنه من الصعب دحره والقضاء عليه بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة، ولكن من الممكن السيطرة على أعراضه، مشيرا إلى أنه يختلف نهائيا عن فيروس إيبولا خاصة أن الفيروس الأخير سهل رصده.

واعترف الباحث خلال حوار وتصريحات له نُقلت عبر الصحافة والإعلام أنه لن يتم السيطرة على فيروس كورونا بشكل كامل وهذا أمر يجب على الجميع الاعتراف به ويجب التعامل والتعايش في ظل وجوده خلال الفترة المقبلة.