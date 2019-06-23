عالم فيراري أبوظبي قمة الترفية 2019.. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

كم أسعار تذاكر دخول عالم فيراري أبوظبي في 2019 سؤال يهم الكثيرين الآن من الراغبين في زيارة تلك المدينة الترفيهية الفريدة في الخليج العربي والمنطقة، حيث نقدم لكم كل المعلومات حول مواعيد زيارة وأسعار تذاكر عالم فيراري أبوظبي، تلك المدينة الترفيهية المتميزة في جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية، إذا كنت في دبي أو في أبوظبي الآن، فعليك بزيارة تلك المدينة المبهرة والأهم ترفيهيا، حيث ستقضي أوقات مبهرة، ألعاب وعروض مدينة فيراري تُرضي جميع الأعمار وكل الأذواق.

عالم فيراري أبوظبي هي ثاني أكبر مدينة ألعاب ترفيهية مغطاة في العالم، حيث تبلغ مساحة تلك المدينة الرائعة 200 ألف متر مربع، أُفتتحت للجماهير في عام 2010، من أشهر ألعاب ferrari world أسرع أفعوانية في العالم وهي “فورمولا روسا” حيث تصل إلى سرعة 100 كم/الساعة خلال ثانيتين فقط، كما توجد بالمدينة عروض حية مبهرة، كما يمكنك التزلج على الجليد، وعروض الضوء المبهرة، ومجموعة كبيرة من ألعاب السرعة، إلى جانب المطاعم، والتسوق مع منتجات بشعار فيراري الإيطالية.

أسعار تذاكر عالم فيراري أبوظبي 2019 ومواعيد الزيارة