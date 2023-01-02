عالِم فلك يؤكِّد “ليس للمنجمين أي قُدرة على توقُّع أي شيء” والأزهر، سؤالهم عن الغيبيات “مُحرَّم”

مع بداية كلِّ عامٍ جديد تبرز أسماء المنجمين مع “توقعات العام الجديد” تحت غطاء الادعاءات بوجود علاقة للكواكب والأبراج بالحياة العاطفية والمهنية لكل شخص حسب تاريخ الميلاد أو الاسم أحياناً، وتستضيف كثير من الفضائيات ووسائل الإعلام عدداً من المنجمين للحديث عن أحداث العام الجديد ومصير الأشخاص والدول والشعوب، وبينما يرى البعض أنَّ تلك المعلومات التي يُقدِّمها المُنجم “عامة وحمَّالة أوجه” تجعله قادراً على ادعاء الصدق مهما حصل، نعرض لكم في “كلمة دوت أورج” قول العِلم والدين على لسان عالم في مجال الفضاء والفلك ومؤسسة الأزهر الشريف للفتوى الإلكترونية.

عصام حجي “ليس للمنجمين أي قُدرة على توقُّع أي شيء

علمياً أكَّد عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر، عدم وجود ما يُعرف بـ “الأبراج” نافياً وجود أي تأثير للكواكب على الحياة العاطفية والمهنية،

واعتبر عالم الفضاء المصري، الذي يعمل في وكالة ناسا الأمريكية والخبير في مجال علم الصواريخ، أنَّ حديث المنجمين هو مجرَّد كذب ودجل مشيراً إلى أنَّه يؤكِّد تلك المعلومات على اعتبار أنَّه “باحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عام في دراسة الكواكب والأقمار” كما شدَّد الحجي أنَّه “ليس للمنجمين أي قُدرة على توقُّع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم” مضيفاً “كل عام وأنتم بدون دجل”.

كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عام في دراسة الكواكب والاقمار، لاتوجد ابراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية وليس للمنجمين اي قدرة على توقع اي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم كل عام وانتم بدون دجل pic.twitter.com/XV54iWuDhG — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) January 1, 2023

الأزهر الشريف يُحذِّر سؤال المنجمين عن الغيبيات “مُحرَّم”

أمَّا من الجهة الدينية فقد جدَّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تأكيده أنَّ ادعاء معرفة الغيب هو “منازعةٌ لله فيما اختص به نفسه” وأضاف المركز أنَّ “الاهتمامُ بخرافات المُنجِّمين والعرَّافين وتداولها يعتبر ” إضلالٌ للعقل الذي حرَّره الإسلام وقدَّره”،

كما حذَّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جميع المسلمين أنَّ سؤال المنجمين عن الغيبيات مع استقبال العام الجديد هو شيء “مُحرَّم”.