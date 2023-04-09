عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد في الكويت.. تعرف على السيرة الذاتية له

كان الدكتور عامر الرطام من الأسماء الجديدة التي دخلت التشكيل الحكومي الجديد بالكويت تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للدكتور عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، قبل توليه هذا المنصب الهام في الحكومة الكويتية.

من هو عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد بالكويت