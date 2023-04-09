عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد في الكويت.. تعرف على السيرة الذاتية له
كان الدكتور عامر الرطام من الأسماء الجديدة التي دخلت التشكيل الحكومي الجديد بالكويت تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للدكتور عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، قبل توليه هذا المنصب الهام في الحكومة الكويتية.
من هو عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد بالكويت
- هو الدكتور عامر محمد علي محمد الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد الحالي في الكويت منذ التاسع من أبريل 2023.
- الدكتور عادل الرطام العجمي كان يشغل منصب كبير خبراء في الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل.
- هو أحد أبناء وزارة العدل وأحد الكفاءات الهامة بها.
- أصل قبيلة وزير العدل والأوقاف الدكتور عامر الرطام هي العجمان.