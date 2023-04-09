عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد في الكويت.. تعرف على السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد د. عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد

كان الدكتور عامر الرطام من الأسماء الجديدة التي دخلت التشكيل الحكومي الجديد بالكويت تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للدكتور عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، قبل توليه هذا المنصب الهام في الحكومة الكويتية.

من هو عامر الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد بالكويت

  • هو الدكتور عامر محمد علي محمد الرطام وزير العدل والأوقاف الجديد الحالي في الكويت منذ التاسع من أبريل 2023.
  • الدكتور عادل الرطام العجمي كان يشغل منصب كبير خبراء في الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل.
  • هو أحد أبناء وزارة العدل وأحد الكفاءات الهامة بها.
  • أصل قبيلة وزير العدل والأوقاف الدكتور عامر الرطام هي العجمان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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