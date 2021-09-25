عبدالله بن مهير الكتبي.. من هو وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد الجديد؟
أعلنت دولة الإمارات عن تعديل وزاري اليوم، وجاء ضمن التعديل تعيين معالي عبدالله بن مهير الكتبي في منصب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمعالي عبدالله بن مهير الكتبي من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، أعلن عن التشكيل الحكومي الجديد في الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
من هو عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد؟
- معالي عبدالله بن مهير الكتبي من مواليد 1956 (56 عاما).
- تولى سيادته عدة مناصب قيادة داخل الجيش الإماراتي.
- بخصوص معلومات عن عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلي للاتحاد الجديد من ويكيبيديا نجد أنه شغل منصب قائد الوحدات المساندة في القوات المسلحة الإماراتية خلال الفترة من 2012 حتى 2021.
- شغل منصب مدير مكتب ولي عهد إمارة دبي، ومنصب مدير ديوان ممثل حاكم منطقة الظفرة.
- تخرج الوزير عبدالله بن مهير الكتبي من كلية زايد العسكرية بعدما حصل على الماجستير والبكالوريوس في العلوم العسكرية.