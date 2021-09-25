عبدالله بن مهير الكتبي.. من هو وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد الجديد؟

أعلنت دولة الإمارات عن تعديل وزاري اليوم، وجاء ضمن التعديل تعيين معالي عبدالله بن مهير الكتبي في منصب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمعالي عبدالله بن مهير الكتبي من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، أعلن عن التشكيل الحكومي الجديد في الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من هو عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد؟