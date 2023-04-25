عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة.. تعرف إلى السيرة الذاتية

بواسطة محمود عطا الله
عبد العزيز المطيري وزارة الشؤون ويكيبيديا وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز المطيري

نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الحالي في الكويت بالإنابة، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية واحدة من أهم الوزارات بالكويت، وزيرة الشؤون حاليًا هي المهندسة مي البغلي.

معلومات عن عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية

  • هو عبد العزيز ساري راشد المطيري يشغل منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الحالي منذ ديسمبر 2022.
  • الأستاذ عبد العزيز المطيري هو الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون.
  • كان يشغل منصب مساعد مدير الرواتب في قطاع الإدارية والمالية بوزارة الشؤون.
  • كما شغل من قبل منصب مساعد مدير الميزانية في قطاع الإدارية والمالية.
  • وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز المطيري حاصل البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل – جامعة الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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