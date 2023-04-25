عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة.. تعرف إلى السيرة الذاتية
نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الحالي في الكويت بالإنابة، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية واحدة من أهم الوزارات بالكويت، وزيرة الشؤون حاليًا هي المهندسة مي البغلي.
معلومات عن عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
- هو عبد العزيز ساري راشد المطيري يشغل منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الحالي منذ ديسمبر 2022.
- الأستاذ عبد العزيز المطيري هو الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون.
- كان يشغل منصب مساعد مدير الرواتب في قطاع الإدارية والمالية بوزارة الشؤون.
- كما شغل من قبل منصب مساعد مدير الميزانية في قطاع الإدارية والمالية.
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز المطيري حاصل البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل – جامعة الكويت.