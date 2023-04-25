عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة.. تعرف إلى السيرة الذاتية

نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الحالي في الكويت بالإنابة، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية واحدة من أهم الوزارات بالكويت، وزيرة الشؤون حاليًا هي المهندسة مي البغلي.

معلومات عن عبد العزيز المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية