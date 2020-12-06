نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز طارق الصقعبي عضو مجلس الأمة 2020 الجديد في الكويت، ونقدم الوظائف القيادية التي تولاها سيادته، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وقد فاز الدكتور عبد العزيز الصقعبي في انتخابات أمة 2020 بعدما حصل على المركز الخامس عن الدائرة الثالثة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كانت 3340 صوتًا، فتابعونا.