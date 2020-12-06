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عبد العزيز طارق الصقعبي عضو مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
عبد العزيز طارق الصقعبي ويكيبيديا klma.org

نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز طارق الصقعبي عضو مجلس الأمة 2020 الجديد في الكويت، ونقدم الوظائف القيادية التي تولاها سيادته، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وقد فاز الدكتور عبد العزيز الصقعبي في انتخابات أمة 2020 بعدما حصل على المركز الخامس عن الدائرة الثالثة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كانت 3340 صوتًا، فتابعونا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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