عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي بالكويت، واهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلها من قبل، يتولى الأستاذ عبد الوهاب الفارس اتحاد الجمعيات حاليًا في فترة هامة، خاصة مع توجه الدولة إلى “تكويت الجمعيات التعاونية”.

عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيرة الذاتية

هو السيد عبد الوهاب مشاري الفارس يشغل منصب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية منذ مايو 2023 بتكليف من وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة المهندسة مي البغلي، شغل من قبل منصب رئيس جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية، حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.

رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأستاذ عبد الوهاب الفارس عمل بالقطاع المصرفي الكويتي، حيث عمل كمفتش مالي ومصرفي في بنك الكويت المصرفي، مدير محفظة ائتمانية في بنك وربة، مدير محفظة ائتمانية بإدارة تمويل الشركات في البنك الأهلي المتحد، عضوًا في الجمعية الاقتصادية الكويتية.