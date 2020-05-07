Take a fresh look at your lifestyle.


عدد أيام شهر رمضان 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر

بواسطة محمود عطا الله
عدد أيام رمضان 2020 عدد أيام رمضان 2020

نستعرض من خلال هذا التقرير عدد أيام شهر رمضان 2020 فلكيًا في السعودية والإمارات والكويت وقطر، كما نستعرض معكم تاريخ موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2020 في تلك الدول فلكيًا أيضًا، حيث من المرتقب أن تتطابق نتيجة الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية التي أصبحت دقيقة جدًا، وبعدما تطابقا خلال الشهور الهجرية الماضية ومنها بداية شهر رمضان الفضيل، ونعيش أيام كريمة وعظيمة الآن، خاصة بعد دخولنا في النصف الثاني من رمضان 2020، واقترابنا من أول شوال وعيد الفطر.

عدد أيام شهر رمضان 2020

بخصوص السؤال الهام وهو “كم عدد أيام شهر رمضان 2020؟” وذلك فلكيًا في السعودية والإمارات والكويت وقطر، فسوف يكون يوم الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1441 سوف يكون يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020، الذي سيوافق يوم 29 من شهر رمضان 1441 بالتاريخ الهجري، وتقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف تتعذر رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة، وعليه يكون عدد أيام شهر رمضان 2020 أو عدة رمضان في السعودية والإمارات والكويت وقطر 30 يومًا، وأخر أيامه هو يوم السبت 23 مايو 2020.

موعد عيد الفطر 2020 فلكيًا

بخصوص موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2020 وموعد أول شهر شوال 1441 فلكيًا في السعودية والإمارات والكويت وقطر، فسوف يكون يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 الجاري، والأيام الثلاثة للعيد الصغير سوف تكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 24 و 25 و26 مايو 2020، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن عن الموعد المتوقع لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أخبار العالم

كم عدد أيام شهر رمضان 2020-1441؟

أخبار العالم

تعرف إلى السيرة الذاتية للفريق عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد

أخبار العالم

بالصور: احتفال العائلة المالكة بعيد الميلاد الأول لطفل الأمير هارى وميجان ماركل

أخبار العالم

البرلمان العراقي يكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد.. تعرف على التفاصيل

أخبار العالم

روسيا اليوم: انتحار المياردير دميتري بوسوف أحد أغنى أغنياء العالم صباح اليوم

أخبار العالم

من هو علي حميد مخلف محسن الدليمي وزير التربية الجديد بالعراق؟.. تعرف إلى السيرة…

أخبار العالم

أحداث الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان وموقف ديندار المؤلم يتصدر أبرز المشاهد

أخبار العالم

مفاجأة جديدة حول كورونا تعلنها منظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

من هو جمعة عناد سعدون خطاب وزير الدفاع العراقي الجديد؟.. تعرف إلى لسيرة الذاتية له من…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.