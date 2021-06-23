عدد السكان في نيويورك 2021 وأحياء المدينة

نيويورك من أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تبلغ مساحة المدينة نحو 468 ميل، ويمكن اعتبارها من المدن الرائدة في مجال “الإعلام والترفيه والاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والفن والتكنولوجيا”، وتضم المدينة المقر الرئيسي للأمم المتحدة، كما يقع بها سوق الأوراق المالية والمركز العالمي للتجارة وكذلك البنك الدولي، وألباني هي العاصمة، ويعيش بالمدينة أكبر عدد من الأفراد الأغنى على مستوى العالم، ولكن كم عدد عدد السكان في نيويورك 2021.

عدد السكان في نيويورك 2021

وفقًا للإحصائيات التي تم إجرائها هذا العام، فإن نيويورك تضم نحو 19.299.981 مليون نسمة، وشهد معدل النمو السكاني السنوي، تراجع بمقدار 0.32% نسمة، بالمقارنة بمعدل الزيادة وفقًا للإحصائيات التي تم إجرائها بالعام الماضي، كما أن الكثافة السكانية للمدينة تقدر بنحو 27.400 ألف شخص لكل ميل مربع.

ونيويورك تقع في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، عند مصب نهر هدسون على المحيط الأطلسي، يقع في جنوب المدينة، ولاية نيوجيرسي وبنسلفانيا، وفي شرق المدينة، نجد ولاية كونيتيكت وولاية ماساتشوستس، وولاية فيرمونت، كما وتمتلك المدينة حدود دولية مع مقاطعة أونتاريو الكندية.

أحياء نيويورك

تضم مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خمسة من الأحياء الأكثر اكتظاظًا بعدد السكان، وهذه الأحياء منفصلة عن بعضها تأتي كالتالي:

بروكلين: أظهر هذا الحي نمو في عدد السكان بمعدل 5.3%، وذلك خلال الفترة بين 2010 وبين 2016، ويعتبر هو الأكبر من حيث عدد السكان. برونكس: عكس بالفترة الأخيرة زيادة سكانية بمعدل 5.1%، ويحل في المرتبة الثانية من حيث معدل النمو السكاني. كوينز: تحتل المرتبة الثالثة من حيث معدل الزيادة السكانية في المدينة، بنحو 4.9%. مانهاتن: تأتي في المرتبة الرابعة بمعدل 3.7%. جزيرة ستاتن آيلاند: تحتل المرتبة الخامسة والأخيرة بين ولايات نيويورك من حيث معدل النمو السكاني، محققة 1.2%.

توزيع السكان في نيويورك

أما عن توزيع السكان المتواجدين في نيويورك، فقد جاءت كالتالي: