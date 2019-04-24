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عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

كتب هاني محروس آخر تحديث

كولومبو ، سريلانكا (أ ف ب)
ارتفع عدد قتلى التفجيرات الانتحارية في عيد الفصح في « سريلانكا » إلى 359، كما تعهد قادة البلاد لإصلاح الجهاز الأمني ​​وسط سلسلة من الانهيارات الاستخباراتية قبل الهجمات،
وفي الوقت نفسه، أخبرت السفيرة الأمريكية « ألينا تبليتز » الصحفيين قائلة أنه “من الواضح أن هناك بعض الإخفاقات في النظام”.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

قال مسئولين في « سريلانكا » إن بعض وحدات الأمن في البلاد كانت على علم قبل عيد الفصح بالهجمات المحتملة، لكنهم لم يشاركوا هذه التحذيرات على نطاق واسع.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

وقالت « تيبلتز » إن الولايات المتحدة “ليس لديها علم مسبق” بالتهديد قبل التفجيرات، وقالت إن فريقًا من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولين عسكريين أمريكيين يساعدون في التحقيق.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا
أعلنت جماعة الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتها وأصدرت صوراً زُعم أنها تُظهر المفجرين السبعة الذين فجروا أنفسهم في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق يوم الأحد في أسوأ أعمال عنف شهدتها هذه الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا
وقالت الحكومة إن الهجمات نفّذها الأصوليون الإسلاميون ردا على ما يبدو على مذبحة مسجد نيوزيلندا الشهر الماضي.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

ولكنها قالت إن المفجرين السبعة جميعهم من سريلانكا، وقال رئيس الوزراء « رانيل ويكريميسينجه » إن المحققين ما زالوا يعملون لتحديد مدى الروابط الخارجية للمفجرين.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

وقال المتحدث باسم الشرطة « روان غوناسيكارا » صباح الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على 18 مشبوهًا إضافيًا خلال الليل ، مما رفع إجمالي عدد المعتقلين إلى 58.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا
Old Dutch-style church at summer day in Colombo, Sri Lanka. Colombo is the financial centre of the island and a popular tourist destination.

أصدرت “داعش” التابعة لجماعة الدولة الإسلامية صورة يُزعم أنها تظهر زعيم المهاجمين يقف وسط سبعة آخرين مغطاة وجوههم.

لم تقدم الجماعة أي دليل آخر على مطالبها، ولم يتم التحقق بشكل مؤكد من هوية أولئك الذين صوروا في الصورة.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

قال « روان فيجوارديني » وزير الدفاع في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن “الضعف” داخل جهاز الأمن في « سريلانكا »أدى إلى الفشل في منع التفجيرات التسعة.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا
وقال أيضاً : “لقد ثبت الآن أن وحدات الاستخبارات كانت على علم بهذا الهجوم وتم إبلاغ مجموعة من المسؤولين عن الهجوم الوشيك”، “ومع ذلك، فقد تم توزيع هذه المعلومات بين عدد قليل من المسؤولين فقط.

عدد القتلى يرتفع إلى 359 في تفجيرات سريلانكا

إن تاريخ الأغلبية البوذية في سريلانكا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 21 مليون نسمة، بما في ذلك الأقليات الهندوسية والإسلامية والمسيحية الكبيرة، مليء بالصراعات العرقية والطائفية.

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره كاتب في موقع نجوم مصرية، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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