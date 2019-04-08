جاءت عروض كارفور السعودية شهر رمضان 1440 – 2019 ترفع شعار “في شهر الخير أسعارنا غير”، حيث تضم الكثير من التخفيضات على السلع الغذائية خاصة وكافة المنتجات والأجهزة عامة، حيث يقبل المواطنون مع اقتراب شهر رمضان على شراء المنتجات الغذائية بكثرة على عكس الشهور الأخري لذلك تلجأ المحلات التجارية الكبيرة إلى عمل عروض وتخفيضات لتجذب لها ملايين من المواطنين للشراء، وقد تكون العروض أما بتخفيض السعر أو بزيادة الكمية ومنح عبوات إضافية، لذلك نقدم عروض كارفور السعودية شهر أبريل 2019 والتى يطلق عليها مواطني المملكة عروض كارفور السعودية شهر رمضان 1440 – 2019 في هذا الموضوع.

عروض كارفور السعودية شهر رمضان

أعلنت إدارة المحلات التجارية الكبرى عن عروض كارفور السعودية شهر رمضان 1440 – 2019 سوف تستمر حتى 4 شعبان 1440 أي يوافق 9 أبريل 2019 وحتى نفاذ الكمية مع طرح عروض آخري متتالية، وجاءت عروض كارفور هذا الشهر على النحو التالي:

ونواصل متابعة عروض كارفور السعودية شهر رمضان 1440 – 2019 التى ترفع شعار “في شهر الخير أسعارنا غير” حتى تتمكنون من معرفتها فور طرحها في فروع كارفور بمختلف مدن المملكة.