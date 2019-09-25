عزل ترامب| رسميا اليوم أول إجراءات العزل.. التفاصيل الكاملة

هاشتاج #عزل_ترامب تصدر اليوم الأربعاء صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر (التغريدات القصيرة)، وذلك في ساعات قليلة ماضية، وأصبح عزل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هو الأكثر تداولا في مواقع السوشيال ميديا، ونوضح تفصيليا أسباب تصدر الهاشتاج والتفاصيل الكاملة وراء التحقيق مع ترامب وبدء إجراءات العزل اليوم.







عزل ترامب

تبدأ اليوم إجراءات المرحلة الأولى من عزل ترامب الرئيس الأمريكي من منصبه بعد أن أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك على حسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قائلة: «إن المجلس سوف يبدأ المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الإمريكي دونالد ترامب رسميا والتحقيق معه متخذة بذلك خيارًا حاسمًا، بشأن ما أثير عن لجوء ترامب إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية».







عزل ترامب وانقسام بين الديموقراطيين

بعد الكثير من الانقسامات في أوساط الديمقراطيين جاء قرار عزل ترامب والبدء في إجراءات المرحلة الأولى من التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، إذ إنها أثيرت عملية عزله خلال الأشهر السابقة.







أسباب عزل ترامب

وصرحت بيلوسي، أن المجلس القائم بالتحقيق مع ترامب يسيطر عليه الديمقراطيون، حول لجوء دونالد ترامب الرئيس الجمهوري إلى طلب مساعدة من أوكرانيا بشأن التضييق على جو بايدن الديموقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والذي كان منافسا أساسيا له في الانتخابات الرئاسية حتى عام 2020.

أحداث مهمة:

الكويت تقاطع شركة ندى للألبان السعودية لإساءتها للإسلام (فيديو)

السعودية تعلن عن قرار مصيري جراء الهجوم على أرامكو

إطلاق المرحلة الأولى لإجراءات عزل ترامب

وقالت بيلوسي إنه سوف يتم الإعلان اليوم عن إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب، الجمهوري، رسمياً، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء، وكما نشرته وسائل الإعلام الأخرى ومنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.