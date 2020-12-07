من هو خالد عايد العنزي عضو مجلس الأمة 2020 الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له من ويكيبيديا

نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج السيرة الذاتية للدكتور خالد عايد العنزي من ويكيبيديا وهو مجلس الأمة الجدد 2020 بعدما أعلنت النتائج الرسمية بخصوص انتخابات 2020، حيث شهدت النتائج تغيير بنسبة 60% في المجلس الجديد عن المجلس الماضي، النائب الجديد الدكتور خالد عايد العنزي، الذي نجح في تحقيق المركز السادس في الدائرة الثانية القوية، حيث كان مجموع اعداد الأصوات التي حصل عليها 2565 صوتًا.

السيرة الذاتية خالد عايد العنزي نائب مجلس الأمة من ويكيبيديا